Зеленский уволил замглавы своего офиса Тимошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко, который занимал должность заместителя главы офиса президента Украины. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского президента.
«Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины согласно поданному заявлению», - говорится в тексте указа.
Информация об уходе Кирилла Тимошенко из офиса президента появилась вчера в местных средствах массовой информации. Как сообщает издание «Украинская правда», его место может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. По данным агентства «РБК-Украина», Тимошенко могут предложить должность главы областной военной администрации подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
Отставка Тимошенко произошла на фоне сообщений украинских СМИ о планируемых Зеленским кадровых перестановках, которые направлены на борьбу с коррупцией.
Ранее обозреватель китайского портала Sina заявил, что Киеву стоит признать неизбежность своего поражения в вооруженном конфликте с Москвой из-за полной зависимости от коллективного Запада и его помощи. Автор материала выразил уверенность, что Россия готова выдержать долгосрочное противостояние, постоянно наращивая мощности своего военно-промышленного комплекса.