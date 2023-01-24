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Зеленский уволил замглавы своего офиса Тимошенко

Максим Крюков
10:02 24.01.2023
По данным местных СМИ, Кирилл Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Зеленский уволил замглавы своего офиса Тимошенко
© Фото: President.gov.ua, CC BY 4.0, Wikimedia
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Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко, который занимал должность заместителя главы офиса президента Украины. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского президента.

«Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины согласно поданному заявлению», - говорится в тексте указа.

Информация об уходе Кирилла Тимошенко из офиса президента появилась вчера в местных средствах массовой информации. Как сообщает издание «Украинская правда», его место может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. По данным агентства «РБК-Украина», Тимошенко могут предложить должность главы областной военной администрации подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Отставка Тимошенко произошла на фоне сообщений украинских СМИ о планируемых Зеленским кадровых перестановках, которые направлены на борьбу с коррупцией.

Ранее обозреватель китайского портала Sina заявил, что Киеву стоит признать неизбежность своего поражения в вооруженном конфликте с Москвой из-за полной зависимости от коллективного Запада и его помощи. Автор материала выразил уверенность, что Россия готова выдержать долгосрочное противостояние, постоянно наращивая мощности своего военно-промышленного комплекса.

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