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WSJ назвала Украину «провалом сдерживания» и предложила передать танки Abrams Тайваню

Ян Брацкий
01:50 24.01.2023
Обозреватель WSJ Дэниел Самет уверен, что не Украина, а Индо-Тихоокеанский регион является стратегическим для национальных интересов США.
WSJ назвала Украину «провалом сдерживания» и предложила передать танки Abrams Тайваню
© Фото: Master Sgt. Matthew Plew, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Соединенным Штатам Америки необходимо отправить как можно больше танков Abrams на Тайвань. Такого мнения придерживается обозреватель Wall Street Journal Дэниел Самет. По его мнению, именно это направление для безопасности Вашингтона является ключевым, а не Украина.

«Украина - это пример провала сдерживания, а Тайвань гораздо важнее для нашей безопасности и благополучия. Все танки, которые мы можем выделить, должны отправиться в Тайбэй», - заявил автор статьи.

Самет уверен, что США делают недостаточно для сдерживания Китая. В конце статьи автор пришел к выводу, что поставки танков Abrams Киеву были бы большой ошибкой.

Президент Украины Владимир Зеленский последнее время требует от коллективного Запада поставить танки и прочую бронетехнику. Великобритания согласилась передать Киеву свои тяжелые танки Challenger 2. Поделиться танками Leclerc готов и французский лидер Эммануэль Макрон. Ждут в Киеве и немецкие Leopard, однако Берлин не торопится отправлять свои танки на границу с Россией.

В Кремле неоднократно заявляли о бесперспективности подобных поставок, которые лишь затягивают страдания простых украинцев. Кроме того, Москва направила ноту странам НАТО о недопустимости накачивания Украины современным оружием. Это не способствует переговорному процессу и наступлению мира, уточнили в Кремле.

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