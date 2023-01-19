Politico: во Франции рассматривают вероятность поставки Украине своих танков Leclerc

Ситуация может проясниться после совместного заседания кабинета министров Франции и Германии.

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Во Франции обсуждается возможность отправки киевским властям танков. Речь идет о французских танках Leclerc. Однако, данные бронемашины уже сняты с производства, что впоследствии может вызвать затруднение с ремонтом и поставками комплектующих.

Об этом сообщило французское СМИ Politico со ссылкой на неназванного политика.

«Вопрос сложный, он еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии», - написало издание.

Отправка танков украинским властям активно обсуждается в европейских кругах. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий был намерен лично убедить власти Германии поставить Киеву танки Leopard. Тогда он выразил надежду, что Берлин почувствует в себе смелость сделать этот шаг.

В свою очередь Италия, вероятно, направит Украине систему ПВО среднего радиуса действия. Журналисты одного из СМИ Италии выяснили, что страна уже передала Киеву оружие на сумму от 300 до 500 миллионов евро.