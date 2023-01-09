В стране и мире В Польше опровергли информацию о передаче крупной партии танков Leopard Украине Семен Лавров Представитель канцелярии президента страны Якоб Кумах назвал отправку десятков или сотен танков Украине абсурдом. © Фото: Armin Weigel, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Польша сможет отправить на Украину только символическое количество танков Leopard. Об этом заявил представитель канцелярии президента страны Якоб Кумах в эфире радио Zet. Он также подчеркнул, что отправка Киеву большего количества данного вооружения невозможна. «Говорить о том, что Польша отдаст несколько десятков или сотен танков, - это абсурд, создание альтернативной реальности», - заявил Кумах. Однако таким образом Польша сможет принять участие в коалиции стран, направляющих Украине данное вооружение. Он также отметил, что информация о намерении Польши передать Киеву все имеющиеся в стране танки Leopard является слухами.



Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль рассказал, почему Германия не может поставлять Украине данное вооружение. По его словам, ни одна страна мира в данный момент не направляет в Киев столь тяжелых танков. А для ФРГ важно, чтобы немцы не действовали в одиночку. Экспертное мнение и аналитика