В стране и мире В Кремле заявили, что возможная поставка танков Британией лишь затянет страдания украинцев Тимур Шерзад Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, танки Challenger 2 будут гореть так же, как и остальные. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная поставка танков Challenger 2 со стороны Великобритании киевскому режиму не изменит ход специальной военной операции. «Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты», - заметил Песков. Ранее сообщалось, что Британия в ближайшие дни передаст Украине 14 танков Challenger 2. Также «Звезда» показала российских танкистов, которые рассказали, как украинские боевики впадают в растерянность в боях на Южном направлении. Экспертное мнение и аналитика