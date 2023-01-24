Политолог Волчков: уволившиеся украинские чиновники могут поддержать другого кандидата в президенты

Волна отставок прокатилась по Украине 24 января - свои посты покинули сразу пять представителей властных структур.

© Фото: Nazar Furyk, ZUMAPRESS.com, GloballookPress

Покинувшие свои посты украинские чиновники могут в будущем включиться в предвыборную гонку на стороне другого кандидата в президенты. Такое предположение в беседе со «Звездой» озвучил политолог Виталий Волчков.

«Я думаю, крысы бегут с корабля... Возможно, будут такие, которые включатся в предвыборную гонку на стороне другого кандидата (в президенты. - Прим. ред.)», - сказал он.

Волчков также не исключил, что некоторые чиновники впоследствии «всплывут» за границей, как и их коллеги, ранее разъехавшиеся по Европе.

По Украине 24 января прокатилась волна отставок. Свои должности покинули замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замгенпрокурора Алексей Симоненко, а также два заместителя министра развития общин - Иван Лукеря и Вячеслав Негода. Несколькими днями ранее заявление об уходе с поста советника офиса украинского президента подал Алексей Арестович.