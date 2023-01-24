В стране и мире С поста заместителя генпрокурора Украины уволен Алексей Симоненко Анна Назайкина Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении Симоненко по собственному желанию. © Фото: Pavlo_bagmutukrinform, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Алексея Симоненко уволили с поста заместителя генерального прокурора Украины. Об этом говорится в Telegram-канале офиса генпрокурора. Как утверждается, генпрокурор страны Андрей Костин уже подписал соответствующий указ. Было добавлено, что Симоненко уволили по собственному желанию. Ранее Владимир Зеленский сообщил о принятых кадровых решениях - речь идет о чиновниках разного уровня в ведомствах и регионах. Впоследствии стало известно, что украинский лидер уволил Кирилла Тимошенко с должности замглавы офиса президента. Затем появилась информация об отставке заместителя главы МО Украины Вячеслава Шаповалова. Экспертное мнение и аналитика