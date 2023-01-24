Замминистра обороны Украины подал в отставку после скандала из-за закупки продуктов

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Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение вооруженных сил, подал в отставку после скандала с завышенными ценами на закупку продуктов питания для воинских частей. Об этом сообщили в украинском военном ведомстве.

«Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова по его увольнению с должности заместителя министра обороны Украины», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Шаповалов попросил освободить его от должности, «чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины» после скандала с закупками продуктов по завышенной стоимости.

При этом в ведомстве назвали прозвучавшие обвинения безосновательными. Просьба Шаповалова об отставке, отметили в Минобороны, «является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла».

Ранее Государственная аудиторская служба Украины выразила намерение провести проверку в Минобороны в связи с покупкой продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам. Информация о том, что военное ведомство растрачивает бюджет, выделенный на снабжение тыловых частей вооруженных сил провизией, перед этим появилась в украинских СМИ.

В Киеве в последние дни наблюдается волна отставок во властных структурах. Свои должности, в частности, покинули заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.