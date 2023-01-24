Уволенный с поста замглавы офиса президента Украины Тимошенко не получил должность взамен

В Киеве наблюдается волна отставок во властных структурах, которая, как заверил Владимир Зеленский, направлена на борьбу с коррупцией.

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Кириллу Тимошенко, который указом Владимира Зеленского был уволен с поста заместителя главы офиса президента Украины, не предложили никакую должность взамен. Об этом сообщают украинские издания.

Как передают СМИ, Тимошенко лишь формально остался в команде украинского лидера. При этом, по данным некоторых источников, бывшего замглавы офиса украинского президента могут назначить на пост главы областной военной администрации в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Помимо этого, стало известно еще как минимум о двух отстранениях в украинских ведомствах. Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении своего заместителя Алексея Симоненко по собственному желанию.

Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение вооруженных сил, подал в отставку после скандала с завышенными ценами на закупку продуктов питания для воинских частей. Уточняется, что Шаповалов попросил освободить его от должности, «чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины».