В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лукашенко: Киев предложил пакт о ненападении, но при этом готовит «гремучую смесь»

Анна Назайкина
13:17 24.01.2023
Он рассказал, что Киев просит Белоруссию не воевать с Украиной, чтобы белорусские войска туда не двигались.
Лукашенко: Киев предложил пакт о ненападении, но при этом готовит «гремучую смесь»
© Фото: MFA Russia,GlobalLookPress
Читайте нас на:

Западные страны продолжают придерживаться своего плана относительно Белоруссии, на территории Украины готовят боевиков и экстремистов. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он отметил, что Киев просит Минск заключить пакт о ненападении, чтобы Белоруссия не двигала свои войска на Украину, но в то же время вооружает боевиков.

«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», - приводит слова главы государства БелТА.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в Кремле нет данных о том, что украинская сторона предложила Белоруссии заключить такое формальное соглашение между двумя государствами.

В начале декабря белорусские военные на границе с Украиной перехватили дрон. Подобные случаи уже происходили несколько раз в ноябре. Кроме того, в том же месяце человек в военной форме пересек границу Украины с Белоруссией. Он делал фотографии, а затем что-то поставил в снег.

В конце декабря украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Белоруссии в Брестской области. Впоследствии стало известно, что ее сбили белорусские силы противовоздушной обороны. В связи с инцидентом послу Украины был заявлен протест.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:14 В стране и мире
Уволенный с поста замглавы офиса президента Украины Тимошенко не получил должность взамен
13:17 В стране и мире
Лукашенко: Киев предложил пакт о ненападении, но при этом готовит «гремучую смесь»
13:03 В стране и мире
Песков заявил, что в Кремле не обсуждали идею запретить россиянам выезд за границу
12:47 В стране и мире
Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard
12:16 В стране и мире
Блогера Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ
Популярное
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.