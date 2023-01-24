Лукашенко: Киев предложил пакт о ненападении, но при этом готовит «гремучую смесь»

Он рассказал, что Киев просит Белоруссию не воевать с Украиной, чтобы белорусские войска туда не двигались.

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Западные страны продолжают придерживаться своего плана относительно Белоруссии, на территории Украины готовят боевиков и экстремистов. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он отметил, что Киев просит Минск заключить пакт о ненападении, чтобы Белоруссия не двигала свои войска на Украину, но в то же время вооружает боевиков.

«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», - приводит слова главы государства БелТА.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в Кремле нет данных о том, что украинская сторона предложила Белоруссии заключить такое формальное соглашение между двумя государствами.

В начале декабря белорусские военные на границе с Украиной перехватили дрон. Подобные случаи уже происходили несколько раз в ноябре. Кроме того, в том же месяце человек в военной форме пересек границу Украины с Белоруссией. Он делал фотографии, а затем что-то поставил в снег.

В конце декабря украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Белоруссии в Брестской области. Впоследствии стало известно, что ее сбили белорусские силы противовоздушной обороны. В связи с инцидентом послу Украины был заявлен протест.