На границе с Украиной белорусские силовики перехватили беспилотник
Квадрокоптер не имел опознавательных знаков, а также был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки.
© Видео: gpkgovby, Telegram © Фото: gpkgovby, Telegram
Накануне белорусские пограничники и военные в километре от границы с Украиной на высоте около 300 метров обнаружили квадрокоптер. При помощи радиоэлектронного оружия дрон принудительно посадили.
Отмечается, что беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Об этом сообщили в Пограничном комитете Беларуси.
«Квадрокоптер не имел опознавательных знаков, а также был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки приграничной территории Республики Беларусь. По данному факту проводятся проверочные мероприятия», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, аналогичные случаи были зафиксированы 2 и 16 ноября этого года. А недавно погранслужба Белоруссии показала кадры с перешедшим границу украинским военным.