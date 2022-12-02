На границе с Украиной белорусские силовики перехватили беспилотник

Квадрокоптер не имел опознавательных знаков, а также был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки.

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Накануне белорусские пограничники и военные в километре от границы с Украиной на высоте около 300 метров обнаружили квадрокоптер. При помощи радиоэлектронного оружия дрон принудительно посадили.

Отмечается, что беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Об этом сообщили в Пограничном комитете Беларуси.

«Квадрокоптер не имел опознавательных знаков, а также был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки приграничной территории Республики Беларусь. По данному факту проводятся проверочные мероприятия», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, аналогичные случаи были зафиксированы 2 и 16 ноября этого года. А недавно погранслужба Белоруссии показала кадры с перешедшим границу украинским военным.