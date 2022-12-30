МО Белоруссии: провокация Киева рассматривается как версия падения ракеты С-300

Было отмечено, что в настоящий момент расследование причин произошедшего продолжается.

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Падение украинской ракеты на территории Белоруссии может быть провокацией киевского режима - это еще одна версия произошедшего накануне инцидента. Такое заявление сделал начальник управления зенитных ракетных войск Вооруженных сил страны Кирилл Казанцев.

«Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитно-управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины», - сказал он.

Было добавлено, что в настоящий момент расследование причин произошедшего продолжается.

Накануне, 29 декабря, белорусские средства противовоздушной обороны поразили цель, прилетевшую с территории Украины. Впоследствии в СМИ появились сообщения о падении украинской ракеты комплекса С-300 в сельскохозяйственном поле в Брестской области.

Военный комиссар региона Олег Коновалов сравнил падение украинской ракеты с ЧП в Польше. Через несколько часов после ЧП послу Украины в Белоруссии Игорю Кизиму был заявлен протест в связи с произошедшим. В Минске потребовали от украинской стороны сделать все необходимое, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.