В Кремле заявили об отсутствии данных о предложении Украиной Белоруссии пакта о ненападении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу гипотетического пакта, потому что не располагает информацией по этому вопросу.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают ничего о предложении Киевом Минску заключения пакта о ненападении.

«Я не могу пока прокомментировать. Не располагаю информацией», - сказал журналистам Песков.

О том, что Украина предлагала Белоруссии заключить пакт о ненападении, сегодня в ходе одного из совещаний сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, непонятно, зачем это украинцам, если они продолжают готовить на своей территории боевиков и экстремистов из уроженцев Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что в Минске видят в этом угрозу внутреннего экстремизма, и Белоруссия будет вынуждена жестко реагировать.