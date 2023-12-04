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Израиль уничтожил командира одного из батальонов ХАМАС в Газе

Марина Крижановская
00:01 04.12.2023
Командир Хайсама Хуваджари имел отношение к нападению на Израиль 7 октября, а также обеспечивал деятельность ХАМАС в больнице «Аль-Шифа».
© Видео: idfofficial Telegram © Фото: idfofficial Telegram
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В секторе Газа израильские военные уничтожили командира батальона Шати радикального палестинского движения ХАМАС Хайсама Хуваджари. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Палестинский комбат уничтожен в результате удара истребителя. Разведывательные данные предоставил ЦАХАЛ и Служба общей безопасности.

«Под его командованием террористы ХАМАС совершили рейды на территорию Израиля 7 октября. Хуваджари также обеспечивал террористическую деятельность ХАМАС в больнице "Аль-Шифа" и командовал силами движения, которые воевали против солдат ЦАХАЛ в районе Шати», - пояснили в Армии обороны Израиля.

Уточняется, что он нес ответственность за совершение многочисленных актов терроризма в отношении израильтян.

Как сообщалось ранее, 2 декабря Израиль приступил к боям против ХАМАС. Министр обороны Йоав Галант заявил о возвращении военных «к боевым действиям в полную силу».

Израильский министр уточнил, что он приказал возобновить огонь в пятницу утром после того, как ХАМАС отказался освободить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии.

Вечером 3 декабря начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви рассказал об интенсивных боях израильской армии в южной части сектора Газа. Он рассказал, что за последние два дня удалось ликвидировать командиров бригад, рот и простых боевиков, и предупредил, что операция по степени интенсивности там будет не меньшей, чем на севере палестинского анклава.

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