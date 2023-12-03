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Глава генштаба ЦАХАЛ сообщил об интенсивных боях на юге сектора Газа

Владимир Рубанов
21:46 03.12.2023
Халеви заявил, что до начала гуманитарной паузы израильские войска в северной части Газы практически ликвидировали две бригады ХАМАС.
Глава генштаба ЦАХАЛ сообщил об интенсивных боях на юге сектора Газа
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallook Press
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Армия обороны Израиля перешла к активным боевым действиям в южной части сектора Газа, заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Там операция будет не менее интенсивной, чем на севере, сказал он на встрече с военнослужащими дивизии «Газа».

Халеви заявил, что до начала гуманитарной паузы израильские войска в северной части Газы ликвидировали две бригады ХАМАС, но пока не полностью. 162-я дивизия израильской армии все еще работает там, чтобы «закрепить наши достижения и нанести удар по большему количеству батальонов», сказал глава генштаба.

По его словам, за последние два дня израильтяне ликвидировали командиров бригад, рот и простых боевиков. 2 декабря ЦАХАЛ начал тот же процесс в южной части сектора Газа. Операция там будет проводиться с не меньшей интенсивностью и «с не меньшими результатами», сказал Халеви.

«Командиры ХАМАС встретятся с израильской армией везде. Точно так же, как мы делали это решительно и тщательно в северной части сектора Газа, мы делаем это сейчас в южной части сектора Газа», - сказал начальник генштаба.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время израильская армия намерена провести в секторе Газа «операции высокой интенсивности».

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