В ХАМАС обвинили Израиль в срыве переговоров о продолжении перемирия

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Переговоры по продлению гуманитарного перемирия в секторе Газа сорвал Израиль, заявил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан. Об этом сообщает ТАСС. По словам Хамдана, представители палестинского радикального движения проявили гибкость на переговорах.

Израиль продемонстрировал упорство, промедление, несерьезность и намерение продолжать войну, агрессию и бомбардировки гражданских, заявил представитель ХАМАС. По его словам, это помешало успеху переговорного процесса.

Хамдан повторил, что возобновление переговоров по обмену пленными зависит от прекращения огня со стороны израильских военных.

Армия обороны Израиля возобновила военную операцию в секторе Газа 1 декабря, обвинив движение ХАМАС в нарушении договоренностей, которые предусматривали освобождение всех захваченных боевиками женщин и детей. В Тель-Авиве заявили, что их список ранее одобрили сами представители радикального движения.

Позже замглавы политбюро ХАМАС заявил, что боевики освободили всех женщин и детей, которые были заложниками движения в секторе Газа. Остальные заключенные в секторе Газа - это солдаты и гражданские лица, которые служили в израильской армии.