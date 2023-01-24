Герасимов рассказал, как меняется План строительства и развития ВС РФ с учетом СВО

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Строительство и дальнейшее развитие Вооруженных Сил Российской Федерации остаются одной из ключевых задач Генерального штаба. Об этом заявил начальник ведомства Валерий Герасимов. Не так давно состоялось совещание по этому вопросу под руководством Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

План строительства и развития ВС РФ утверждается президентом, напомнил Герасимов, и может корректироваться с учетом новых угроз и вызовов. Сегодня таковыми являются использование Украины Североатлантическим альянсом для ведения гибридной войны против России и стремление Альянса расшириться за счет включения в состав блока Финляндии и Швеции, добавил Герасимов.

«В целях нейтрализации данных угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать План строительства и развития Вооруженных Сил. Его параметры одобрены Верховным Главнокомандующим на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны. Основными из них являются создание Московского и Ленинградского военных округов, формирование трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии», - заявил Герасимов в интервью aif.ru.

Главная цель Плана - обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности России, уточнил начальник Генштаба РФ, а также создание условий для социально-экономического развития страны.

Ранее Герасимов заявил, что в ходе проведения специальной военной операции по защите мирного Донбасса ВС России пришлось столкнуться с силами коллективного Запада. По его словам, России в современной истории еще не приходилось сталкиваться с военным действиями такой интенсивности и уровня. Как отметил Герасимов, Генштаб предпринимает все необходимые шаги для достижения поставленных целей СВО.

С 11 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. Комментируя подобный шаг, в Минобороны РФ пояснили, что кадровые перестановки в руководящем составе связаны с более широким спектром задач, которые предстоит решать в ходе спецоперации.