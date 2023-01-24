Армия Армия Армия

Герасимов рассказал, как меняется План строительства и развития ВС РФ с учетом СВО

Ян Брацкий
00:27 24.01.2023
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что План строительства и развития ВС РФ корректируется с учетом агрессивной политики Североатлантического альянса.
Герасимов рассказал, как меняется План строительства и развития ВС РФ с учетом СВО
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Строительство и дальнейшее развитие Вооруженных Сил Российской Федерации остаются одной из ключевых задач Генерального штаба. Об этом заявил начальник ведомства Валерий Герасимов. Не так давно состоялось совещание по этому вопросу под руководством Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

План строительства и развития ВС РФ утверждается президентом, напомнил Герасимов, и может корректироваться с учетом новых угроз и вызовов. Сегодня таковыми являются использование Украины Североатлантическим альянсом для ведения гибридной войны против России и стремление Альянса расшириться за счет включения в состав блока Финляндии и Швеции, добавил Герасимов.

«В целях нейтрализации данных угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать План строительства и развития Вооруженных Сил. Его параметры одобрены Верховным Главнокомандующим на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны. Основными из них являются создание Московского и Ленинградского военных округов, формирование трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии», - заявил Герасимов в интервью aif.ru.

Главная цель Плана - обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности России, уточнил начальник Генштаба РФ, а также создание условий для социально-экономического развития страны.

Ранее Герасимов заявил, что в ходе проведения специальной военной операции по защите мирного Донбасса ВС России пришлось столкнуться с силами коллективного Запада. По его словам, России в современной истории еще не приходилось сталкиваться с военным действиями такой интенсивности и уровня. Как отметил Герасимов, Генштаб предпринимает все необходимые шаги для достижения поставленных целей СВО.

С 11 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. Комментируя подобный шаг, в Минобороны РФ пояснили, что кадровые перестановки в руководящем составе связаны с более широким спектром задач, которые предстоит решать в ходе спецоперации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:43 В стране и мире
Антонов встретился с новым послом США в России
20:10 В стране и мире
Путину представили проект соглашения о создании с Белоруссией центров подготовки военных
01:05 Армия
Видео
Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный аэродром «Джейрах»
18:34 Спорт
Видео
На Australian Open охрана хотела отнять у болельщика сербский флаг за сходство с российским
22:20 В стране и мире
Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат военнослужащим
Популярное
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.