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Герасимов: России и ее Вооруженным силам противодействует весь коллективный Запад

Сергей Лебедев
22:58 23.01.2023
По словам начальника Генштаба ВС РФ, наша страна в современной истории еще не знала такого уровня и интенсивности военных действий.
Герасимов: России и ее Вооруженным силам противодействует весь коллективный Запад
© Фото: Минобороны России, Globallookpress
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России в конфликте с Украиной противодействует практически весь коллективный Запад. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герaсимов, комментируя проведение спецоперации. По его словам, наша страна в современной истории еще не знала такого уровня и интенсивности военных действий.

«Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад», – отметил Валерий Герасимов в интервью aif.ru.

Он также отметил, что сейчас личный состав Генерального штаба принимает все меры по достижению целей специальной операции, поставленных Владимиром Путиным.

Напомним, 11 января министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО. Его заместителями стали главком ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В российском оборонном ведомстве отметили, что уровень руководства СВО повысили в связи с тем, что расширился масштаб задач, решаемых в ходе спецоперации. 

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