Шойгу провел совещание по увеличению численности ВС РФ до 1,5 миллиона военнослужащих

Министр обороны России отметил, что гарантированно обеспечить военную безопасность страны можно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил.

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Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск, задействованной в спецоперации, провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России. Об этом сообщает МО РФ.

Совещание проводилось с заместителями министра обороны России, главнокомандующего видами войск и командующими.

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил», - подчеркнул Шойгу.

Шойгу обратил внимание на то, что все связанные с увеличением численности мероприятия должны объединиться в комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ. Также их надо синхронизировать со сроками поставки вооружения, военной и специальной техники по гособронзаказу, а также строительством инфраструктуры для размещения войск. Все это должно быть обеспечено соответствующими ресурсами.

Сергей Шойгу напомнил, что предстоит создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ - Московский и Ленинградский военные округа. Кроме этого, будут созданы самодостаточные группировки на новых территориях России.

Кроме этого, будет сформирован армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии Сухопутных войск, а также две десантно-штурмовые дивизии в составе ВДВ.

Еще, как заметил Шойгу, в мотострелковые дивизии будут переформированы семь мотострелковых бригад во всех существующих на данный момент военных округах России.

Кроме этого, будет усилена боевая составляющая ВМФ, ВКС и РВСН.

Шойгу заметил, что все эти масштабные изменения пройдут в течение 2023-2026 годов. Министр подчеркнул, что они потребуют принятия соответствующих компетентных решений от всех заместителей министра обороны, главкомов видами ВС РФ и командующих родами войск, а также войсками военных округов.

По словам Сергея Шойгу, особое внимание будет уделено комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту, обеспечению своевременной подачи техники и других материальных средств в войска, увеличению количества полигонов, организации подготовки для обеспечения действий войск, определению объемов подготовки курсантов и слушателей и наращиванию объемов подготовки специалистов.

Для всего этого, как сообщил Шойгу, будут предусмотрены бюджетные ассигнования в нужном объеме.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов