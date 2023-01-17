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Шойгу провел совещание по увеличению численности ВС РФ до 1,5 миллиона военнослужащих

12:00 17.01.2023
Министр обороны России отметил, что гарантированно обеспечить военную безопасность страны можно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск, задействованной в спецоперации, провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России. Об этом сообщает МО РФ. 

Совещание проводилось с заместителями министра обороны России, главнокомандующего видами войск и командующими.

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил», - подчеркнул Шойгу.

Шойгу обратил внимание на то, что все связанные с увеличением численности мероприятия должны объединиться в комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ. Также их надо синхронизировать со сроками поставки вооружения, военной и специальной техники по гособронзаказу, а также строительством инфраструктуры для размещения войск. Все это должно быть обеспечено соответствующими ресурсами. 

Сергей Шойгу напомнил, что предстоит создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ - Московский и Ленинградский военные округа. Кроме этого, будут созданы самодостаточные группировки на новых территориях России. 

Кроме этого, будет сформирован армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии Сухопутных войск, а также две десантно-штурмовые дивизии в составе ВДВ. 

Еще, как заметил Шойгу, в мотострелковые дивизии будут переформированы семь мотострелковых бригад во всех существующих на данный момент военных округах России. 

Кроме этого, будет усилена боевая составляющая ВМФ, ВКС и РВСН.

Шойгу заметил, что все эти масштабные изменения пройдут в течение 2023-2026 годов. Министр подчеркнул, что они потребуют принятия соответствующих компетентных решений от всех заместителей министра обороны, главкомов видами ВС РФ и командующих родами войск, а также войсками военных округов.

По словам Сергея Шойгу, особое внимание будет уделено комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту, обеспечению своевременной подачи техники и других материальных средств в войска, увеличению количества полигонов, организации подготовки для обеспечения действий войск, определению объемов подготовки курсантов и слушателей и наращиванию объемов подготовки специалистов.

Для всего этого, как сообщил Шойгу, будут предусмотрены бюджетные ассигнования в нужном объеме.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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