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Американский конгрессмен призвал поставить Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму

Максим Крюков
08:08 23.01.2023
Республиканец от штата Техас Майкл Маккол также заявил о необходимости отправить киевскому режиму танки Abrams.
Американский конгрессмен призвал поставить Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму
© Фото: Ting Shen, XinHua, GlobalLookPress
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Соединенным Штатам Америки следует поставить киевскому режиму баллистические ракеты ATACMS класса земля - земля, дальность поражения которых составляет до 300 километров, чтобы Украина могла атаковать Крым. Такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Техас Майкл Маккол.

«Им также нужна дальнобойная артиллерия ATACMS, чтобы нанести удар по Крыму», - сказал он в интервью американскому телеканалу ABC.

Кроме того, конгрессмен заявил, что Вашингтон должен передать киевским властям танки Abrams.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова украинского президента Владимира Зеленского про возвращение Крыма в состав Украины являются обсуждением отчуждения территории Российской Федерации, об этом не может быть и речи. Представитель Кремля напомнил, что в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен киевскому режиму силовыми методами, силовым путем.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал готовность властей США поддержать гипотетические удары киевских властей по Крыму. Он отметил, что эскалация конфликта чревата последствиями как для самой Украины, так и для всего мирового сообщества. Обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар выразил мнение, что страны Европы, которые призывают Украину отобрать Крым силой, оторвались от реальности. По его словам, попытка наступления украинских националистов столкнется с решительным сопротивлением как населения самого полуострова, так и всей России.

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