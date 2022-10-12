Во Франции рассказали, что будет, если ВСУ попытаются пойти на Крым

Согласно французскому изданию, попытка наступления ВСУ столкнется с решительным сопротивлением как населения самого полуострова, так и всей России.

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Страны Европы, которые призывают Украину отобрать Крым силой, оторвались от реальности. Об этом написал обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар.

Согласно мнению Жирара, попытка наступления украинских войск столкнется с решительным сопротивлением как населения самого полуострова, так и всей Российской Федерации, а затем обернется провалом для ВСУ.

«Европейские государства, призывающие украинцев вернуть Крым силой, далеки от реальности. Потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться. А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России», - пишет издание.

Ранее бывший посол Франции в России раскрыл, чего мог добиваться Киев терактом на Крымском мосту. По мнению французского дипломата теракт на Крымском мосту является попыткой втянуть Североатлантический альянс в конфликт с Российской Федерацией.