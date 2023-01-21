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Маск отреагировал на готовность США поддерживать планы Киева

Марина Крижановская
07:48 21.01.2023
Основатель компаний Tesla и SpaceX заявил, что поддерживает украинцев, но против эскалации, опасной для всего мира.
Маск отреагировал на готовность США поддерживать планы Киева
© Фото: imago-images, Globallookpress
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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал готовность властей США поддержать готовность киевских властей нанести удары по Крыму. Маск заявил, что поддерживает украинцев.

При этом он отметил, что эскалация конфликта чревата последствиями как для самой Украины, так и для всего мирового сообщества. Таким образом он прокомментировал запись одного из пользователей.

«Я полностью поддерживаю Украину, но безжалостная эскалация крайне опасна для Украины и всего мира», - приводит ТАСС слова Маска.

Накануне во время саммита НАТО, проходившего на американской базе Рамштайн в Германии, президент Украине подверг критике власти ФРГ за их нерешительность поставить свои танки Leopard.

В то же время из Соединенных Штатов прозвучало заявление, что Вашингтон не будет возражать, если Киев нанесет удары по Крыму, используя поставленное оружие.

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