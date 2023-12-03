При ударе ЦАХАЛ по дому в лагере Нусейрат в Газе погибли не менее 14 человек

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В результате удара израильской авиации по жилым зданиям в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа, погибли не менее 14 человек, передает WAFA.

Отмечается, что среди погибших женщины и дети, также есть много пострадавших. Они доставлены в больницу Аль-Ауда в центральной провинции сектора Газа. На месте атаки ведутся спасательные работы. Под завалами могут находится раненые люди. Не исключено, что число жертв в результате удара по лагерю может вырасти.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты более 16 000 палестинцев, в том числе 6 500 детей и более 4 500 женщин. Кроме того, более 38 000 человек получили ранения. Еще тысячи мирных жителей остаются пропавшими без вести.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Прорвавшись на юг Израиля, движение ХАМАС захватило в плен свыше 200 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала проводить операцию в секторе Газа и наносить авиационные удары по различным объектам, в том числе гражданским - по лагерям беженцев, школам и больницам в Газе, которые используются мирными жителями в качестве убежища.

По мнению ЦАХАЛ, там ХАМАС оборудует свои штабы и оружейные склады. Увеличивается число жертв среди мирного населения. Благодаря временному перемирию между сторонами, которое длилось 7 дней, удалось избежать еще большего числа жертв. Однако сейчас боевые действия в анклаве снова возобновились. Страны-посредники прикладывают усилия, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие от бомбардировок районы сектора Газа и подготавливают договоры о перемирии.