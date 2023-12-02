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ЮНИСЕФ: в секторе Газа с начала войны погибли более 5,3 тысяч палестинских детей

Ирина Егорова
04:35 02.12.2023
В эту цифру не входят многие дети, которые до сих пор пропали без вести и предположительно были похоронены под обломками.
ЮНИСЕФ: в секторе Газа с начала войны погибли более 5,3 тысяч палестинских детей
© Фото: Adel Al HwajreKeystone Press Agency, Global Look Press
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Более 5,3 тысячи палестинских детей погибли в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.Об этом заявила исполнительный директор детского фонда ООН ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. 

«До паузы более 5 300 палестинских детей были убиты за 48 дней беспощадных бомбардировок – в эту цифру не входят многие дети, которые до сих пор пропали без вести и предположительно были похоронены под обломками», - цитируются слова Рассел в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЮНИСЕФ.

По ее словам, жертв будет еще больше, если насилие продолжится с тем же масштабом и интенсивностью и из-за невозможности доставить нуждающимся воду, еду, медикаменты, одеяла и теплую одежду.

Она сказала, что более 30 детей, взятых в заложники в секторе Газа, были благополучно освобождены и воссоединились со своими семьями благодаря гуманитарной паузе, которая длилась семь дней. Рассел выступила за «прочное прекращение огня» и призвала все стороны обеспечить защиту детей и оказать им помощь в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву. 

Напомним, что временное перемирие между Израилем и ХАМАС прекратилось 1 декабря. От ударов израильской армии всего за сутки погибли 178 человек, ранены 589 граждан. Большинство пострадавших - это женщины и дети. 

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