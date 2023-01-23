Латвия обязала посла России покинуть страну до 24 февраля

Также из Москвы будет отозван посол балтийской республики.

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Латвийские власти обязали российского посла Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля. Об этом сегодня сообщили в Министерстве иностранных дел балтийской страны.

«Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Посол Латвийской Республики в РФ также покинет Россию до 24 февраля», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Эстония потребовала от Москвы сокращения своего дипломатического присутствия в стране. Российский МИД ответил зеркально, предписав эстонскому послу Маргусу Лайдре покинуть РФ 7 февраля.

В знак солидарности со своим прибалтийским соседом Латвия заявила о намерении понизить уровень дипотношений с Россией с 24 февраля.