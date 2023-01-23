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Брат погибшего в ходе СВО Героя России Сафина рассказал о его бесстрашии

18:36 23.01.2023
Как сообщил «Звезде» брат Алмаза Сафина, погибший смертью храбрых любил армию всей душой, мог часами рассказывать друзьям и родственникам про вооружение и снаряжение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Двоюродный брат погибшего в ходе специальной военной операции старшины Алмаза Сафина Ильгиз рассказал о бесстрашии Героя России. 

«Очень сильный, очень мужественный. Рядом с ним мы ничего не боялись. Алмаз был для нас очень большим человеком. Вырос так же, вместе с нами, учился так же, так же пошел в армию, дальше работал», - рассказал «Звезде» Ильгиз. 

Ильгиз добавил, что брат постепенно пришел к тому, что армия - это то, что ему надо, а другого он и знать не хочет. Он мог часами рассказывать родственникам и друзьям про оружие и парашюты. Как резюмировал Ильгиз, Алмаз был на своем месте. 

Ранее удостоенного звания Героя РФ старшину Сафина охарактеризовал как пример мужества и отваги его сослуживец. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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