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Сослуживец охарактеризовал удостоенного звания Героя РФ старшину Сафина как пример мужества и отваги

16:57 17.01.2023
Участнику спецоперации Алмазу Сафину присвоили звание Героя России посмертно.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сержант Роман Верховых, сослуживец погибшего в ходе специальной военной операции старшины Алмаза Сафина, заявил, что он был примером мужества и отваги.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России старшине Алмазу Сафину из Башкирии, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Уточнили обстоятельства его гибели. Тогда я понял, что он показал не на словах, а на деле, что он был хорошим человеком, военнослужащим и что он является настоящим героем. Это будет для нас большим примером мужества и отваги, героизма, проявленных при выполнении боевой задачи», - заявил Роман.

По словам военнослужащего, Алмаз был для него настоящим другом, товарищем, к которому можно было всегда обратиться за помощью. Роман охарактеризовал Сафина как открытого, доброго и целеустремленного человека, всегда добивающегося поставленных целей.

Напомним, Сафин принимал участие в спецоперации с 30 сентября прошлого года. 14 января 2023 года Алмаз действовал на Краснолиманском направлении. Противник атаковал Кременную, пытаясь прорвать оборону десантников. А те сражались изо всех сил, чтобы предотвратить выход украинских боевиков на оперативный простор и не дать отрезать пути снабжения группировки. 

Разведка полка вскрыла маршруты передвижения резервов врага, а также направление основного удара. Командир решил перегруппировать подразделения, чтобы усилить оборону на опасном участке. 

Старшина Алмаз Сафин при этом во главе взвода десантников. Он организовал оборону - от наблюдения до инженерного оборудования позиций и постановки бойцам конкретных задач. 

Украинские боевики обрушились на взвод Сафина, но, встретив ожесточенное сопротивление, несли большие потери. Результата враг не добился, и атака была отбита с уроном - украинцы потеряли танк, две бронемашины и до 50 боевиков. Сафин получил смертельные ранения, скончавшись после боя. Но задача им была выполнена до конца. 

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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