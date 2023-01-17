Путин присвоил звание Героя России старшине Алмазу Сафину посмертно
Звание присвоено за мужество и героизм при исполнении воинского долга.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России участнику специальной военной операции старшине Алмазу Сафину посмертно за мужество и героизм при исполнении воинского долга.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Напомним, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, Шойгу вручил отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим государственные награды.