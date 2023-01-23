В Башкирии похоронили погибшего в зоне СВО Героя России Алмаза Сафина

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил военнослужащему звание Героя России посмертно за мужество и героизм при исполнении воинского долга.

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Прощание с погибшим в спецоперации Героем России Алмазом Сафиным прошло на его родине, в Республике Башкортостан.

Ранее, 17 января, президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил военнослужащему звание Героя России посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Указом главы региона Сафин посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова за проявленные мужество и героизм, глава Башкирии Радий Хабиров передал орден семье бойца.

Напомним, что 14 января на Краснолиманском направлении взвод, которым командовал старшина Сафин, в районе Кременной удерживал оборону. Украинские боевики обстреляли из минометов позиции взвода. Сафин был тяжело ранен, однако вопреки этому продолжил управлять своими бойцами и выполнил поставленную боевую задачу.

Противник, встретив ожесточенное сопротивление и понеся большие потери, отошел на исходные рубежи. После боя Сафин от полученных ранений скончался.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов