Мать фигуриста Костомарова рассказала, что его состояние остается прежним

Валентина Костомарова также поделилась, что она, как и все, переживает за здоровье олимпийского чемпиона.

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Состояние олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова не изменилось. Об этом рассказала его мать Валентина.

«Я переживаю. Переживают все», - поделилась она в беседе с телеканалом «360».

Напомним, что российский фигурист завоевал золото на олимпиаде 2006 года в паре с Татьяной Навкой.

Десятого января стало известно о госпитализации спортсмена. По данным СМИ, которые потом подтвердили его близкие, он был доставлен в реанимационное отделение одного из медучреждений столицы с пневмонией. Позднее его отец рассказал журналистам, что Романа перевели в больницу в Коммунарке. Там спортсмена подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.