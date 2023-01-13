Состояние здоровья фигуриста Костомарова не улучшилось

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Состояние госпитализированного фигуриста и олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова остается без изменений. На данный момент улучшений нет.

«Улучшений пока нет», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее, 10 января, появились сообщения, что спортсмен попал в больницу с пневмонией, где его в реанимации подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

РИА Новости передавало, что фигурист находится в больнице в Коммунарке. Там ему якобы делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом.