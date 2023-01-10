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Супруга Костомарова отказалась от комментариев по поводу его госпитализации

Семен Лавров
13:58 10.01.2023
Ранее интернет-СМИ Mash сообщило о госпитализации спортсмена с пневмонией.
Супруга Костомарова отказалась от комментариев по поводу его госпитализации
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Жена олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова отказалась дать «Звезде» комментарий о его госпитализации с пневмонией. Согласно сообщению интернет-СМИ Mash, он был доставлен в больницу ночью на вторник.

«Фигуриста привезли в одну из столичных клиник в 0:30 ночи. Утром ему стало хуже», - гласит публикация.

После этого спортсмена положили в реанимационное отделение и подключили к ИВЛ. Его состояние, по данным Mash, оценили как крайне тяжелое.

Госпитализацию Костомарова также подтвердил его отец, который сообщил, что сейчас Романа переводят в больницу в Коммунарке на юге Москвы. Его слова передает «360».

Кроме этого, серебряный призер ОИ Илья Авербух рассказал «Матч ТВ», что на данный момент не может назвать диагноз, который поставили Костомарову, однако сам он находится на связи с главврачом больницы.

Роман Костомаров является олимпийским чемпионом по танцам на льду игр 2006 года. Он завоевал золото совместно с Татьяной Навкой.

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