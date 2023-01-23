В Bloomberg заявили о планах ЕС усложнить жизнь российским производителям беспилотников
Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, заявляет о планах Евросоюза в новом, десятом, пакете санкций ужесточить ограничения относительно российских производителей беспилотников и товаров двойного назначения, которые может использовать отечественный ОПК.
Помимо этого, как сообщили в Bloomberg, ЕС хочет ввести и новые санкции против Белоруссии.
Один из собеседников агентства полагает, что новый пакет санкций будет окончательно готов где-то к концу февраля.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война Запада против России уже не гибридная, а почти настоящая.
Кроме этого, сообщается, что Россия понижает уровень дипотношений с одной из стран Прибалтики - Эстонией. Оба посла - и российский, и эстонский - покинут страны пребывания в один и тот же день.