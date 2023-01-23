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В Bloomberg заявили о планах ЕС усложнить жизнь российским производителям беспилотников

Тимур Шерзад
16:46 23.01.2023
Кроме этого, согласно Bloomberg, Евросоюз планирует ввести новые санкции и в отношении Белоруссии.
В Bloomberg заявили о планах ЕС усложнить жизнь российским производителям беспилотников
© Фото: РИА Новости
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Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, заявляет о планах Евросоюза в новом, десятом, пакете санкций ужесточить ограничения относительно российских производителей беспилотников и товаров двойного назначения, которые может использовать отечественный ОПК.

Помимо этого, как сообщили в Bloomberg, ЕС хочет ввести и новые санкции против Белоруссии. 

Один из собеседников агентства полагает, что новый пакет санкций будет окончательно готов где-то к концу февраля. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война Запада против России уже не гибридная, а почти настоящая.

Кроме этого, сообщается, что Россия понижает уровень дипотношений с одной из стран Прибалтики - Эстонией. Оба посла - и российский, и эстонский - покинут страны пребывания в один и тот же день.

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