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В Польше пригрозили Германии изоляцией из-за отказа поставить танки Киеву

Анна Касаткина
14:19 23.01.2023
Замглавы МИД Польши считает, что поведение Германии в вопросе поставки танков делает ее положение «крайне слабым».
В Польше пригрозили Германии изоляцией из-за отказа поставить танки Киеву
© Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress
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Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на отправку танков Leopard 2 Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик.

Он отметил, что слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия не будет препятствовать отправке Польшей танков Leopard Киеву, это «новое высказывание», которое показывает эффективность давления на Берлин.

«Мы должны понимать, что Германия, не давая согласия на отправку танков Украине, попадает в международную изоляцию», - сказал Муларчик в эфире Польского радио.

По его словам, если Германия будет придерживаться этой позиции, то ее положение окажется «крайне слабым», уточняет ТАСС. Речь при этом идет не только о поддержке Украины, но и в целом о рынке вооружений, идет «большая игра за американское влияние в Европе», подчеркнул Муларчик.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что согласие Берлина на поставку танков Leopard из Польши на Украину не имеет большого значения, если бы ФРГ на это не согласилась, Варшава все равно отправила бы бронетехнику, подчеркнул он.

В пятницу министры обороны стран НАТО не смогли согласовать поставки немецких танков Leopard 2 на Украину. СМИ перед этим распространили информацию, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы назвал обязательным условием для поставки Leopard отправку на Украину США своих танков M1 Abrams. В кабмине Германии наличие подобных требований опровергли.

В воскресенье министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что в скором времени власти озвучат свое окончательное решение. По словам главы МИД страны Анналены Бербок, Берлин не будет против, если Польша решит отправить Leopard на Украину.

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