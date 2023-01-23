Премьер Польши: согласие ФРГ на поставки танков Leopard Киеву не имеет большого значения

Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава запросит разрешение Берлина на отправку боевых машин, однако, по его словам, это второстепенная тема.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал недавнее заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о готовности ФРГ одобрить запросы стран об отправке бронетехники немецкого производства киевскому режиму, если таковые поступят. Он заявил, что согласие Берлина в случае поставок танков Leopard не имеет большого значения.

«Даже если бы мы этого согласия не получили, то и так в рамках малой коалиции, если бы Германии не было в этой коалиции, и так передадим наши танки вместе с другими на Украину. Условием для нас на данный момент является то, чтобы построить как минимум малую коалицию», - передает его слова РИА Новости.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий отправился в Германию для личных переговоров с властями этой страны, чтобы убедить немецких коллег передать свои танки Leopard Киеву. Глава правительства Польши выразил надежду, что Берлин почувствует в себе смелость. Также Моравецкий указал на то, что Варшава должна получить согласие Берлина на поставки своих танков украинским властям. Поскольку танки произведены в Германии, на их поставки необходимо получать согласие ФРГ.

Также стало известно, что немецкие власти имеют разногласия насчет поставок Украине боевых танков. Отмечается, что глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с «четкими» заявлениями относительно военной поддержки Киева.

В ответ на это председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подчеркнул, что необходимо подходить к вопросу передачи немецких боевых машин с точки зрения здравомыслия. Вместе с тем он добавил, что глава оборонного комитета бундестага «и ей подобные» подталкивают ФРГ к военному конфликту.