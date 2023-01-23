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В Госдуме назвали военно-биологическую программу США новой глобальной угрозой

Тимур Шерзад
Россина Бодрова
13:50 23.01.2023
Как отметила депутат Госдумы Ирина Яровая, военно-биологическая атака опасна неизвестностью источника нанесения удара, а также глобальностью последствий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Henrik Schmidt, ZB, Globallookpress
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Страны Запада отказываются признавать очевидные данные по биолабораториям на Украине - такое заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Сегодня в Совете Федерации прошло заседание парламентской комиссии, которая расследует деятельность биолабораторий. В нем приняли участие представители Министерства иностранных дел, а также Минобороны.

Наше военное ведомство неоднократно представляло доказательства того, что США превратили украинскую территорию в полигон для экспериментов. 

Как сообщила корреспондент «Звезды» Россина Бодрова, с Игорем Кирилловым, начальником войск РХБЗ, удалось перемолвиться парой слов в кулуарах, без камер. Он подтвердил, что по линии МО РФ работа по расследованию военно-биологической деятельности США ведется активно.

Что касается линии МИД, в прошлом году прошла конференция в Женеве, где РФ смогла предоставить все свои доказательства, эту тему мы смогли обсудить с Сергеем Рябковым. Замминистра охарактеризовал отклик от американской стороны и западноевропейских стран, которые напрочь отказываются вести диалоги.

«Отклик негативный, он политизированный, люди отказываются воспринимать очевидные вещи. Это отражение их неприятия той позиции оправданной, абсолютно обоснованной в пользу укрепления конвенций, наведения порядка военно-биологической деятельности США не только на Украине но и во многих регионах мира», - сказал «Звезде» Рябков.

Тем не менее на российское расследование был отведен год, оно было начато в марте 2022 года и в марте же должно завершиться. 

При этом к российскому расследованию и нашей позиции присоединилось уже 122 страны. Но наблюдается некий страх у государств, которые боятся свою позицию представлять публично.

«Агрессивная военно-биологическая программа США - это новая реальная глобальная угроза. Самая страшная, пожалуй, из того, чего могло бы страшиться человечество. Военно-биологическая атака - это неизвестность места нанесения удара, источник нанесения удара и глобальность последствий», - подчеркнула депутат Госдумы Ирина Яровая.

Корреспондент сообщает, что следующее заседание пройдет на площадке Госдумы 6 февраля.

Также в МИД РФ назвали «психологической войной» предложение США поставить Киеву ракеты для ударов по Крыму.

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