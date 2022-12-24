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МО РФ опубликовало список ключевых фигурантов украинской военно-биологической программы

08:48 24.12.2022
Начальник войск РХБЗ назвал теневых участников военно-биологических исследований в США «выгодоприобретателями биологических проектов Пентагона».
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что ряд участников военно-биологической деятельности США до сих пор остаются в тени.

По словам Кириллова, среди них - бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О’Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Френсис Коллинс, занимавший должностьисполнительного директора Мемориального института Battelle Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer и многие другие.

© Минобороны РФ

«Все они, так или иначе, являются выгодоприобретателями биологических проектов Пентагона и связаны с демократической партией США, лидеры которой выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты», - резюмировал начальник войск РХБЗ.

Напомним, Игорь Кириллов представил подтверждения того, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании американских биолабораторий на территории Украины. Деньги на создание компонентов биологического оружия шли через компании Black and Veatch и Metabiota.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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