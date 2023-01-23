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В МИД РФ назвали «психологической войной» предложение США поставить Киеву ракеты для ударов по Крыму

Анна Касаткина
10:36 23.01.2023
Эскалация конфликта - это опаснейший путь, последствия которого могут быть непредсказуемыми, напомнил замглавы ведомства Сергей Рябков.
В МИД РФ назвали «психологической войной» предложение США поставить Киеву ракеты для ударов по Крыму
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Американские заявления о поставках Киеву ракет ATACMS для ударов по территории Крыма - это элемент психологической войны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Это элемент психологической войны. В свою очередь, психологическая война - это часть не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России», - сказал он РИА Новости.

Рябков добавил, что эскалация конфликта - это опаснейший путь, последствия которого могут быть непредсказуемыми, однако сигналы об этом со стороны РФ игнорируются. Несмотря на повышение ставок со стороны противников России, цели специальной военной операции будут достигнуты, а поступающая военная техника «буквально перемолота».

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что киевскому режиму следует предоставить баллистические ракеты ATACMS класса «земля-земля», дальность поражения которых составляет до 300 километров. Это нужно для того, чтобы Украина могла атаковать Крым, отметил он.

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