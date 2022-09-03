МО РФ: Россия представит факты нарушения США и Украиной статей Конвенции о запрете биооружия в Женеве

Игорь Кириллов указал, что мировому сообществу необходимо обратить внимание на ряд угроз биологического характера.

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На следующей неделе в швейцарской Женеве пройдет совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом проинформировал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, в ходе нее будут представлены документальные подтверждения, связаные с нарушениями Киевом и Вашингтоном статей I и IV Конвенции.

«Мы хотим, чтобы организации, отвечающие за соблюдение Конвенции, и мировое сообщество обратили внимание на ряд угроз биологического характера», - отметил Кириллов.

Ранее начальник войск РХБЗ заявил, что Соединенные Штаты Америки, касаясь темы биологической безопасности, исходят только из национальных интересов, без учета глобальной безопасности.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.