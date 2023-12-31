В Белгород прибыл полпред президента в ЦФО Щеголев

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев прибыл в Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Полпред осмотрел места прилетов украинских снарядов, пообщался с коммунальщиками, волонтерами и представителями силового блока.

«Доложили Игорю Олеговичу о текущей обстановке в регионе. Вместе прошли по точкам прилетов вражеских снарядов. Пообщались с жителями... волонтерами и бойцами территориальной обороны, которые занимаются устранением последствий массированного обстрела», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Украинские боевики обстреляли центр Белгорода накануне днем. Били из РСЗО Vampire чешского производства и ракетами «Ольха». По последним данным, жертвами теракта ВСУ стал 21 человек, включая трех детей. Еще 110 горожан находятся в больницах с ранениями разной степени тяжести. В списке пострадавших 17 несовершеннолетних.

В результате обхода выявлено, что повреждения получили 30 многоквартирных домов, три частных строения, несколько соцобъектов, среди которых детских сад, лицей и школа. Сразу после случившегося Россия созвала экстренное заседание Совбеза безопасности ООН, на котором постпред РФ при организации Василий Небензя предупредил, что все организаторы и исполнители атаки понесут наказание.