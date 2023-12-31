МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Небензя: организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание

Действия ВСУ российский постпред в Совбезе ООН Василий Небензя назвал актом терроризма.
Ян Брацкий 2023-12-31 01:05:01
© Фото: vvgladkov, Telegram

Организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут заслуженное наказание. С таким заявлением в ходе заседания Совбеза ООН выступил российский постпред при организации Василий Небензя.

«Перед нами не удар по военным объектам с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против граждан», - заявил Небензя.

По словам российского представителя, обстрелы ВСУ мирных городов свидетельствуют об агонии киевского режима. Небензя еще раз акцентировал внимание коллег по СБ ООН, чем больше угроз для Москвы будет создавать Киев - тем жестче будут ее ответы.

Трагедия в Белгороде произошла накануне днем. ВСУ открыли огонь по городу ракетами «Ольха» и снарядами из РСЗО Vampire. В результате преступных действий Украины погиб 21 мирный житель, ранены 110 человек.

#Теракт #ВСУ #белгород #СБ ООН #ракетный удар #небензя
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»