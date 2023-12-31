Небензя: организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание

Организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут заслуженное наказание. С таким заявлением в ходе заседания Совбеза ООН выступил российский постпред при организации Василий Небензя.

«Перед нами не удар по военным объектам с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против граждан», - заявил Небензя.

По словам российского представителя, обстрелы ВСУ мирных городов свидетельствуют об агонии киевского режима. Небензя еще раз акцентировал внимание коллег по СБ ООН, чем больше угроз для Москвы будет создавать Киев - тем жестче будут ее ответы.

Трагедия в Белгороде произошла накануне днем. ВСУ открыли огонь по городу ракетами «Ольха» и снарядами из РСЗО Vampire. В результате преступных действий Украины погиб 21 мирный житель, ранены 110 человек.