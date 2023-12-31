В результате удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры

При обстреле Белгорода ВСУ были повреждены 30 многоквартирных домов и несколько сотен квартир, а также школа, лицей и детский сад, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К настоящему времени различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, 3 частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди них есть школа, лицей и детский сад», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также оказался поврежденным 51 автомобиль, личности владельцев установлены. Будут проводится работы по сохранности поврежденного транспорта до перемещения на спецстоянки.

Работа по оценке ущерба продолжается.

Губернатор области также сообщил о 21 погибшем в результате атаки, 110 человек получили ранения, 17 человек из них - дети.

Ранее в МИД РФ указали на то, что удары украинских боевиков целенаправленно наносились по местам массового скопления мирных жителей - семей с детьми. Был атакован центр города - новогодний снежный городок, елка и каток. Также были использованы запрещенные кассетные боеприпасы, что увеличивает количество жертв.