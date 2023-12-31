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В Белгороде количество погибших увеличилось до 21 человека

В ООН осудили атаку ВСУ на мирных жителей Белгорода.
Ян Брацкий 2023-12-31 00:38:01
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Количество жертв украинской атаки по Белгороду увеличилось до 21 человека. Уточненную информацию озвучил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 21, из них 3 - дети, 110 человек получили ранения, из них 17 - дети», - написал Гладков.

Киевский режим атаковал мирных жителей Белгорода днем в субботу, 30 декабря. По городу ударили ракетами «Ольха» и снарядами из РСЗО Vampire. На опубликованных с места трагедии кадрах видны лежащие на земле люди, слышны крики и грохот взрывов.

После случившегося Россия созвала срочное заседание Совета безопасности ООН, затребовав участие постпреда Чехии. ВСУ использовали для атаки РСЗО чешского производства. Постпред этой страны от участия в Совбезе отказался. Между тем, в офисе официального представителя генерального секретаря ООН осудили атаку Киева по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам. Действия ВСУ там назвали нарушением гуманитарного права.

#ВСУ #белгород #СБ ООН #Трагедия #ракетный удар #Гладков
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