В Белгороде количество погибших увеличилось до 21 человека

Количество жертв украинской атаки по Белгороду увеличилось до 21 человека. Уточненную информацию озвучил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 21, из них 3 - дети, 110 человек получили ранения, из них 17 - дети», - написал Гладков.

Киевский режим атаковал мирных жителей Белгорода днем в субботу, 30 декабря. По городу ударили ракетами «Ольха» и снарядами из РСЗО Vampire. На опубликованных с места трагедии кадрах видны лежащие на земле люди, слышны крики и грохот взрывов.

После случившегося Россия созвала срочное заседание Совета безопасности ООН, затребовав участие постпреда Чехии. ВСУ использовали для атаки РСЗО чешского производства. Постпред этой страны от участия в Совбезе отказался. Между тем, в офисе официального представителя генерального секретаря ООН осудили атаку Киева по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам. Действия ВСУ там назвали нарушением гуманитарного права.