Zeit: решение Шольца по поставкам танков на Украину вызвало разногласия в бундестаге

В частности, глава оборонного комитета бундестага выступила с критикой в адрес канцлера.

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Власти Германии имеют разногласия насчет поставок Украине боевых танков. Отмечается, что глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с «четкими» заявлениями относительно военной поддержки Киева.

«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», - приводит газета Zeit слова Циммерман.

В ответ на это председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених указал на необходимость подходить к вопросу передачи немецких боевых машин с точки зрения здравомыслия. Вместе с тем он добавил, что глава оборонного комитета бундестага «и ей подобные» подталкивают ФРГ к военному конфликту.

Ранее, по данным издания Spiegel, в Германии заявили, что готовы отдать часть танков Leopard 2 Киеву, однако это будут самые старые машины, используемые в боевых учениях для имитации врага.