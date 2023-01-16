Моравецкий намерен лично убедить власти ФРГ поставить танки Leopard Киеву

Премьер-министр Польши добавил, что Варшава также должна получить согласие Берлина на поставки своих танков украинским властям.

© Фото: Dirk Waem, Keystone Press Agency, Globallookpress

Польские власти намерены убедить немецких коллег передать свои танки Leopard Киеву. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 16 января отправился в Германию для личных переговоров с властями этой страны. Он выразил надежду, что Берлин почувствует в себе смелость.

«Я надеюсь, что наши немецкие партнеры почувствуют себя смелыми и будут в состоянии поставить Украине значительную часть тяжелой техники», - приводит его слова РИА Новости.

Также Моравецкий указал на то, что Варшава должна получить согласие Берлина на поставки своих танков украинским властям. Поскольку танки произведены в Германии, на их поставки необходимо получать согласие ФРГ.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что поставка танков Leopard на Украину возможна только к 2024 году.

Это связано с тем, что для подготовки танков к выполнению боевых задач их необходимо не только перекрасить, но и переоборудовать. Для этого их сначала полностью разбирают, а потом собирают снова. На это уйдет около года.