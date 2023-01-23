Пушилин сообщил о массовой переброске в Артемовск и Марьинку подразделений врага
Кроме этого, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике.
© Фото: Пресс-служба главы ДНР
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о массовой переброске в Артемовск и Марьинку подразделений украинских боевиков.
«Мы видим, что помимо массовой переброски резервов в Артемовск противник также сконцентрировался в этом направлении в плане переброски резервов в Марьинку, противник всеми способами пытается затянуть продвижение наших подразделений», - заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Еще Пушилин сказал о продвижении российских войск по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике.
Ранее «Звезда» показала кадры ожесточенных штурмов на окраинах Артемовска.
А Минобороны России продемонстрировало боевую работу экипажей Т-90М «Прорыв» в зоне спецоперации.