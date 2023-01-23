В стране и мире Пушилин сообщил о массовой переброске в Артемовск и Марьинку подразделений врага Тимур Шерзад Кроме этого, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике. © Фото: Пресс-служба главы ДНР Читайте нас на: Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о массовой переброске в Артемовск и Марьинку подразделений украинских боевиков. «Мы видим, что помимо массовой переброски резервов в Артемовск противник также сконцентрировался в этом направлении в плане переброски резервов в Марьинку, противник всеми способами пытается затянуть продвижение наших подразделений», - заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Еще Пушилин сказал о продвижении российских войск по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Ранее «Звезда» показала кадры ожесточенных штурмов на окраинах Артемовска. А Минобороны России продемонстрировало боевую работу экипажей Т-90М «Прорыв» в зоне спецоперации. Экспертное мнение и аналитика