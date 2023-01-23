Пушилин заявил о продвижении ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения в ДНР

Также Пушилин сообщил о массовой переброске подразделений врага в Марьинку и Артемовск.

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике.

«Продвигаются практически на всех направлениях», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также он обвинил вооруженные формирования Украины в разрушении Соледара. По словам врио главы республики, в городе почти не осталось целых зданий. Кроме того, Пушилин указал на массовую переброску украинских боевиков в Марьинку и Артемовск.

Ранее в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении двух населенных пунктов под Артемовском.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов