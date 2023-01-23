Метод «танковой карусели»: кадры боевой работы экипажей Т-90М «Прорыв» в зоне СВО

Экипажи российских танков успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв» в ходе выполнения огневых задач по уничтожению объектов и позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Танкисты Южного военного округа выполнили поразили скопления живой силы и военной техники противника, сорвав замысел украинских боевиков по наступлению на позиции Вооруженных сил Российской Федерации.

Современные танки выдвигаются на рубеж открытия огня, подавляют огневые точки и меняют позицию, используя рельеф местности и естественные укрытия. Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью беспилотных летательных аппаратов, уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная военная техника на правом берегу Днепра.

Танковые экипажи быстро осваивают современную технику, действуют смело и умело, проявляя героизм, мужество и отвагу.

Боевую работу по позициям противника ведут и другие боевые машины, применяя метод «танковой карусели».

Ранее Министерство обороны России показало, как экипажи танков Т-72 ЮВО громят противника в зоне спецоперации. Цели российских танкистов корректируются при помощи беспилотных летательных аппаратов, фиксирующих точность поражения объектов украинских националистов.

До этого мы показывали, как российские танкисты разбивают вражеские позиции на южном направлении боевого соприкосновения специальной военной операции РФ на Украине. Танкисты Вооруженных сил России работают из скрытых позиций, а маскировку боевых машин вычислить крайне трудно.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов