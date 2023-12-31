Мурашко: 22 человека остаются в тяжелом состоянии после обстрела Белгорода

Прибывший по поручению Владимира Путина в Белгород министр здравоохранения России Михаил Мурашко с бригадой медиков из Москвы сообщил, что после обстрела города в больницах остаются 109 человек, 22 из них находятся в тяжелом состоянии.

«Помощь на сегодняшний день всем оказана. Подключены были несколько больниц. Отработали все своевременно. Сейчас на стационарном лечении у нас находятся 109 пациентов. Из 109 стационарных больных 22 пациента "тяжелых"», - передает слова Мурашко ТАСС.

Он добавил, что амбулаторное лечение также проходят 40 пострадавших. Сильные ранения при обстреле города получили 25 человек, из них 6 детей - спецборт МЧС РФ доставит их в столичные больницы. В Москву уже вылетел самолет Ил-76 МЧС.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что количество погибших при обстреле Белгорода достигло 24. Также повреждены 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, 3 частных домовладения, 7 социальных объектов.

Украинские боевики обстреляли центр Белгорода 30 декабря - ВСУ нанесли удары по городу двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. В оборонном ведомстве считают, что ударами по городу украинские боевики желают отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать Россию на ответные шаги. В связи с трагедией Россия инициировала заседание Совбеза ООН, которое состоялось в полночь. Однако глава МИД Чехии заявил об отказе чешского постпреда при ООН принять участие в заседании. По словам помощника генсека ООН Халеда Хиари, международная организация осуждает нападения на населенные пункты.