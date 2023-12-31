Россия обвинила Чехию в трусости из-за отказа от заседания СБ ООН по Белгороду

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил трусость и недалекость чешской стороны из-за отказа принять участие в заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода.

«Ваша трусость и недалекость отмечены. Предполагаем, что Чешская Республика больше не будет участвовать в заседании СБ ООН по теме Украины», - написал дипломат на чешском языке в своем аккаунте X.

Заседание прошло сегодня в полночь по московскому времени. Чешская сторона написала, что «не позволит России вызывать их куда-то».

Ранее Полянский сообщал, что Россия также запросила участия Чехии в заседании Совбеза, поскольку при ударе по Белгороду были использованы снаряды из РСЗО Vampire и ракеты «Ольха» чешского производства. Однако глава МИД Чехии заявил об отказе чешского постпреда при ООН принять участие в заседании.